Quanto tempo duram os alimentos na geladeira? Confira!

Guardar as sobras de uma refeição para comer mais tarde é uma ótima maneira de economizar tempo e dinheiro. Mas, para garantir a segurança alimentar, é importante saber quanto tempo cada tipo de alimento pode ser conservado na geladeira.

A nutricionista Bárbara Oliveira, no Instagram, compartilhou um guia prático com a validade de diversos alimentos:

Carnes, peixes e mariscos:

Cru: 1 a 2 dias

Cozido: 1 a 3 dias

Refeições prontas:

1 a 3 dias

Produtos de padaria:

1 a 3 dias

Legumes cozidos:

2 a 3 dias

Leite aberto:

3 dias

Queijos e presuntos abertos

4 a 5 dias

Ovos crus:

20 a 28 dias

Frutas e legumes frescos:

3 a 20 dias

Dicas para aumentar a vida útil das sobras:

- Armazene em recipientes herméticos: Isso evita a contaminação e a desidratação dos alimentos.

- Congele as sobras que não serão consumidas em breve: O congelamento preserva a qualidade dos alimentos por mais tempo.

- Anote a data de armazenamento: Isso ajuda a controlar o tempo que as sobras estão no frigorífico.

- Descarte alimentos com odor, cor ou textura alteradas: Esses sinais podem indicar a presença de bactérias e o risco de contaminação.

