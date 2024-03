Os estragos que o álcool faz no cérebro de adolescentes e jovens adultos - Em muitas culturas, é comum os jovens beberem. Quer seja uma taça de vinho no jantar em casa ou cerveja e vários drinks "furtivos" de vodca com amigos em uma saída à noite, muitas pessoas começam a consumir álcool muito novos, às vezes, ainda adolescentes. Contudo, o que isto significa para o desenvolvimento dos jovens adultos e para a saúde a longo prazo? Os cientistas estão apenas começando a compreender o impacto da bebida alcoólica no corpo deles. E as notícias não são nada animadoras. Pelo contrário, os estragos que a ingestão de álcool faz em pessoas nessa faixa etária são piores do que em indivíduos com mais de 30 anos. Curioso? Confira esta galeria para saber mais.

