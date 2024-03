Os cuidados com a saúde durante dias quentes

Uma nova onda de calor está intensificando o aumento das temperaturas no país. Na capital paulista, a previsão é de 35°C graus nesta semana, de acordo com o Climatempo. Os termômetros podem chegar aos 40°C em São Paulo, Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). A combinação de dias quentes e secos aumenta os riscos do agravamento de doenças respiratórias e eleva a concentração de poluentes no ar que podem ocasionar irritação nos pulmões. Além disso, a condição climática pode ampliar riscos cardíacos, como o comprometimento coronário, uma vez que para manter a pressão arterial sob controle os vasos se dilatam, fazendo com que o coração trabalhe mais.

A elevação das temperaturas também pode ocasionar fortes chuvas, características dos meses de verão e com isso favorecer ainda mais a proliferação do mosquito Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, Zica e Chikungunya. Algumas regiões do país enfrentam aumento significativo no número de pacientes com dengue. O Estado de São Paulo, por exemplo, contabilizou nesta quarta-feira (13), 60 mortes causadas pela dengue em 2024, e cerca de 196 mil casos confirmados, segundo o painel de controle da doença da Secretaria de Estado da Saúde. Com a nova onda de calor e os riscos de pancadas de chuvas, é preciso ter atenção e cuidados redobrados com a dengue.

“Os principais sintomas da doença são: febre alta, manchas avermelhadas na pele, dores de cabeça e pelo corpo, principalmente nas articulações. Quem apresenta algum desses sintomas deve procurar atendimento médico imediato. A principal forma de prevenção é eliminar pontos que podem acumular água, locais propícios para a proliferação das lavas do mosquito transmissor da dengue. Para isso, é importante manter caixas d´água bem tampadas, evitar o acúmulo de lixo, realizar a limpeza frequente de ralos, calhas, além de eliminar pratos em vasos de plantas”, explica Dra. Sara Morhbacher, clínica geral do Hospital Alemão Oswaldo Cruz.

De acordo com a médica, em dias quentes também é importante beber bastante água, para evitar a desidratação corporal. Uma alimentação leve, composta de carboidratos, frutas, legumes e verduras contribui para uma boa digestão e evitar sintomas de desconforto como azia e enjoos. A especialista diz ainda que as pessoas devem estar mais atentas a proteção dos idosos e crianças durante o período.

“A atenção deve ser redobrada com a saúde desse público, que geralmente não sente muita sede e pode se desidratar com mais facilidade. Idosos e crianças são mais vulneráveis as bruscas alterações climáticas”, disse.

Orientações sobre os cuidados para manter a boa saúde durante os dias quentes de verão

Utilize protetor solar: é fundamental para auxiliar nos cuidados com a pele e proteger contra os efeitos nocivos dos raios solares.

Roupas leves e assessórios para ajudar a enfrentar o calor: roupas leves e claras, uso de acessórios como chapéus, óculos de sol ou até mesmo sombrinhas ajudam quem precisa se locomover pelas ruas em dias de muito sol e calor.

Beba água: a hidratação é fundamental para garantir o bom funcionamento do organismo.

Evite realizar exercícios físicos entre às 10 horas e às 16 horas: durante esse período, o calor é predominante e pode prejudicar a saúde física e respiratória.

Lavar nariz e olhos com soro fisiológico: a lavagem pode evitar a secura e o sangramento das narinas.

Mantenha a casa limpa, higienizada e arejada: a poeira e a sujeira podem auxiliar na manifestação de bactérias, prejudicando a saúde respiratória.