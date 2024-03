Sangue na urina: o que pode ser?

Embora a presença de sangue na urina seja preocupante, nem sempre é um perigo iminente. Em algumas situações, pode estar associado a problemas temporários, como infecções intensas do trato urinário ou atividades físicas.

Contudo, em outros casos, pode ser um indicativo de problemas de saúde mais sérios que exigem avaliação médica imediata. Portanto, é fundamental buscar orientação especializada de um urologista ao detectar sangue na urina, garantindo um diagnóstico preciso e o tratamento adequado para prevenir complicações futuras.

Segundo o urologista Dr. José Roberto Colombo Jr., diversos fatores podem levar à presença de sangue na urina, incluindo infecções do trato urinário, pedras nos enxagua, lesões nos enxágues ou trato urinário, inflamações na bexiga ou enxágue, câncer de próstata em homens, doenças renais, uso de certos medicamentos, atividades físicas intensas.

Estas são apenas algumas das causas possíveis, reforçando a importância de uma avaliação médica detalhada para determinar a causa específica em cada caso.

Mas o que fazer diante de sangue na urina? “Ao identificar sangue na urina, é crucial agendar uma consulta com um urologista sem demora. Essa ação é fundamental por diversos motivos, que seja feito um diagnóstico preciso, capaz de identificar a causa subjacente do sangue na urina por meio de exames clínicos e laboratoriais. Avaliação abrangente, realizando uma avaliação completa do sistema urinário para determinar a causa e fazer um tratamento personalizado para cada caso”, explica.

O tratamento adequado pode prevenir complicações como infecções recorrentes e danos renais. Além de que a orientação e monitoramento fornecerá orientação personalizada e acompanhará o paciente para garantir uma recuperação completa e prevenir recorrências.

“Em resumo, o sangue na urina não deve ser ignorado. Consultar um urologista é o primeiro passo para um diagnóstico preciso e um plano de tratamento eficaz. Ao agir rapidamente diante desse sintoma, é possível garantir uma melhor qualidade de vida e evitar complicações graves”, finaliza o doutor.

