Comidas que receberam nomes de pessoas (e as histórias engraçadas por trás disso)d - Conhece a origem do Filé à Oswaldo Aranha e do brigadeiro? Sabia que o jornalista Pedro Bial já "batizou" uma iguaria? Pois, alguns quitutes populares ganharam nomes de pessoas, de famosas a anônimas - embora estas tenham conquistado notoriedade depois por causa das suas iguarias deliciosas! Seja por causa de uma receita especial criada por um cozinheiro ou mesmo o prato preferido de alguém, saiba porque algumas comidas icônicas homenagearam indivíduos. É só clicar na galeria e se deliciar com as histórias!

