Com que frequência deve limpar sua geladeira? Especialista esclarece

Limpar o chão e tirar o pó são tarefas domésticas que fazemos com frequência. Mas e quanto ao refrigerador? Há quanto tempo você não o deixa impecável e como novo?

Um especialista da indústria hoteleira revelou ao site Tom's Guide a frequência ideal para essa limpeza. "Procure limpar seu refrigerador uma ou duas vezes por mês e evite erros comuns, como usar esponjas abrasivas ou deixar de seguir as orientações do fabricante", explica Peter Hansen.

Antes de começar:

- Organize o espaço: Retire todos os alimentos e organize-os por categorias.

- Descarte alimentos estragados: Verifique a data de validade de todos os alimentos e descarte os que estão estragados ou fora do prazo.

- Retire as prateleiras e gavetas: Remova as prateleiras e gavetas para facilitar a limpeza.

Passo a passo da limpeza:

Desligue o refrigerador e retire a tomada: Isso é importante para evitar choques elétricos.

Lave as prateleiras e gavetas: Lave-as com água morna e detergente neutro. Enxágue bem e seque com um pano limpo.

Limpe o interior do refrigerador: Use um pano úmido com água morna e detergente neutro para limpar o interior do refrigerador. Enxágue bem e seque com um pano limpo.

Limpe a porta e a borracha de vedação: Use um pano úmido com água morna e detergente neutro para limpar a porta e a borracha de vedação. Enxágue bem e seque com um pano limpo.

Ligue o refrigerador e recoloque as prateleiras e gavetas.

Dicas extras:

- Use bicarbonato de sódio para neutralizar odores.

- Evite usar produtos abrasivos ou produtos de limpeza à base de cloro.

- Limpe o refrigerador regularmente para evitar o acúmulo de sujeira e odores.

Frequência de limpeza:

- Limpe o refrigerador uma ou duas vezes por mês.

- Se você notar sujeira ou odores antes disso, faça uma limpeza mais rápida.

Seguindo essas dicas, você poderá manter seu refrigerador limpo e organizado por mais tempo.

