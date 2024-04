As dores mais insuportáveis que alguém pode sentir: Quais delas você já teve? - O limiar de dor pode variar de pessoa para pessoa, mas existem algumas condições médicas tão dolorosamente excruciantes que são capazes de colocar até a pessoa mais durona de joelhos. Não estamos falando de um joelho ralado ou de bater com o dedinho do pé na mesa. Esses são problemas sérios relacionados à saúde que induzem dor e sofrimento agudos. Alguns são até potencialmente fatais em seu diagnóstico. Então, quão insuportável é o insuportável? Na galeria, confira uma lista de piores dores que um ser humano pode sentir.

© Shutterstock