5 alimentos para acabar com o inchaço abdominal

Sente-se inchado e indisposto após o café da manhã? As calças apertam mais do que o normal? Se esses sintomas te acompanham com frequência, a causa pode estar em alguns alimentos que você consome.

Para te ajudar a ter um dia mais leve e livre do inchaço abdominal, o gastroenterologista Joseph Salhab, em um vídeo no TikTok, indica cinco aliados que não causam inchaço nem gases:

1. Abacate: Rico em enzimas digestivas que facilitam a digestão de gorduras, o abacate é um ótimo aliado para reduzir o inchaço. Atenção: Pessoas com síndrome do intestino irritável podem ter seus sintomas agravados pelo consumo de abacate.

2. Pão Sourdough: Substitua o pão industrializado pelo pão Sourdough no café da manhã. Rico em probióticos, ele é fantástico para a saúde intestinal, além de conter menos glúten e frutanos, que podem contribuir para a produção de gases.

3. Abacaxi: Fonte de bromelaína, uma enzima que facilita a digestão, o abacaxi é uma ótima escolha para quem busca reduzir o inchaço.

4. Kiwi: As enzimas digestivas presentes no kiwi o tornam uma opção inteligente para o café da manhã, assim como a papaia, que também possui propriedades digestivas.

5. Chá de Gengibre: Para um chá matinal que auxilia na digestão, experimente o chá de gengibre. Se desejar adoçar, use mel, que também possui enzimas digestivas que facilitam a digestão de amidos.

Diga adeus ao inchaço abdominal e comece o dia com mais leveza e disposição!

