Sintomas chocantes que podem ser de diabetes e você não sabia! - Diabetes é uma das doenças mais diagnosticadas no mundo. Pode ser extremamente assustador para uma pessoa descobrir que tem a doença, no entanto, quanto mais cedo o diagnóstico, melhor para a saúde. Os sintomas são causados por níveis de glicose (um tipo de açúcar) mais altos do que o normal no sangue. Os sinais de alerta, porém, podem ser tão leves que quase ninguém percebe. Por isso, é importante ficar de olho em coisas como coceira, frequência que vai ao banheiro, ganho ou perda de peso e muitos outros. Quer saber mais sobre os sintomas alarmantes de diabetes (alguns bem inesperados)? Clique a seguir na galeria.

