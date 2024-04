Médico aponta os motivos para evitar o consumo de bebidas energéticas

As bebidas energéticas podem elevar o estado de alerta e proporcionar uma sensação geral de energia. No entanto, também podem acarretar vários problemas de saúde.

O médico Doctor Youn, em sua conta no TikTok, explicou algumas das consequências do consumo dessas bebidas. Ele começou destacando uma preocupação específica para os homens.

"Quantidades excessivas de cafeína têm sido associadas a problemas de fertilidade masculina. Estudos mostram que altos níveis de ingestão de cafeína, frequentemente presentes em bebidas energéticas, podem perturbar o equilíbrio hormonal e interferir na saúde reprodutiva", revelou.

Além disso, essas bebidas podem aumentar os sentimentos de nervosismo e ansiedade. Por fim, Doctor Youn alertou sobre os perigos de misturá-las com álcool.

"Combinar bebidas energéticas com álcool é uma péssima ideia. Os efeitos estimulantes dessas bebidas se somam aos efeitos depressores do álcool, levando a uma sensação de menos embriaguez do que realmente se está", concluiu.





Leia Também: Dois superalimentos que são 'armas' contra a demência e o câncer