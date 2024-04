Seis dicas para fazer uma quiche de queijo e presunto perfeita

A quiche, um tipo de torta feita com recheio à base de ovos e creme de leite, é um clássico da culinária francesa, mas ela é de origem alemã. A iguaria foi criada no século XVI, na região da Alsácia Lorena, que hoje fica no nordeste da França.

A palavra “quiche” vem de “küchen” (torta). No período em que o local era de domínio alemão, a região de Alsácia Lorena era chamada de “Lothringen”, que em português significa “Lorena” e em francês “Lorraine”. Por isso, logo após o fim da segunda guerra mundial, com a França retomando a região, batizaram o alimento de “Quiche Lorraine”.

Para te ajudar a fazer uma quiche perfeita, apresentamos seis dicas ideais para um resultado saboroso e irresistível.

Antes de abrir a massa, o ideal é que ela fique na geladeira por pelo menos 1 hora ou de preferência de um dia para o outro; Após abrir a massa sobre a forma, cubra com um papel manteiga; Para a massa não crescer e acabar perdendo sua textura, coloque feijões sobre o papel manteiga; Asse a massa por 15 minutos em forno médio (180 ºC). Após este tempo, retire o papel manteiga e os feijões e fure a massa com um garfo; Coloque o recheio, leve ao forno novamente e asse pelo tempo indicado na receita ou até dourar; Para sua quiche não ficar com cheiro de ovo, peneire os ovos antes de utilizá-los. Outra dica é bater o creme com os ovos por pelo menos 5 minutos no liquidificador.

Agora, que tal preparar uma Quiche de Queijo com Presunto, que é finalizada com margarina, deixando a receita mais cremosa e saborosa.

Para aprender a fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Quiche de Queijo com Presunto

Ingredientes:

Para a Massa

400g de Farinha de Trigo Finna Tradicional

200g de Margarina Puro Sabor

1 ovo

2 colheres de creme de leite

Para o Recheio

2 xícaras (chá) de queijo muçarela picado

1 xícara de presunto picado

1 xícara (chá) de requeijão

50g de queijo parmesão ralado

4 ovos

1 caixinha de creme de leite

1 pitada de pimenta-do-reino

1 pitada de noz-moscada ralada

sal

Modo de preparo:

Massa

- Coloque a Farinha Finna em um recipiente, faça uma cova no centro e empregue aí a margarina, o creme de leite, o sal e um ovo. Misture-os com as pontas dos dedos e depois vá pegando a farinha aos poucos até que fique toda incorporada à massa e que solte completamente das mãos;

- Cubra a massa com filme plástico e deixe descansar por cerca de 1 hora ou de um dia para o outro;

- Abra a massa, forre uma forma de aro removível (25 cm de diâmetro) e asse por 15 minutos em forno médio (180º).

Recheio

- Bata os queijos, os ovos, o creme de Leite, a pimenta e a noz-moscada. Coloque em um recipiente e acrescente o presunto. Despeje sobre a massa e espalhe por cima pedacinhos de margarina.

Montagem

- Depois que a massa assou, fure sutilmente o fundo com um garfo, disponha o recheio e asse em forno médio alto (200ºC) preaquecido por cerca de 20 minutos ou até dourar;

- Sirva em seguida.

Tempo de preparo: 1 hora