Conheça os alimentos que ajudam a prevenir rugas e flacidez

À medida que envelhecemos, é comum que as rugas apareçam mais na pele e que ela fique mais flácida, não apenas no rosto, mas também nos braços e em outras áreas do corpo. A alimentação pode ser um aliado fundamental para fornecer mais firmeza.

Leticia Carrera, especialista em bioquímica, revelou à revista Telva alguns alimentos que podem ajudar nesse processo. Ela explica que um passo importante é promover o aumento do colágeno.

"O colágeno é uma proteína fundamental que mantém a estrutura da pele, contribuindo para a sua firmeza e elasticidade", revela. Uma alimentação rica em nutrientes, aminoácidos e vitamina C é algo em que se deve apostar.

"A gema do ovo e os legumes auxiliam na produção natural de colágeno. Frutas cítricas, vegetais e alimentos ricos em proteínas, como peixes oleosos, carnes magras, como peru, e sementes" também fazem parte dos conselhos.





