Pele madura: os cuidados essenciais para quem passou dos 40

Aos 40 anos, muitas pessoas sentem um sinal de alerta se acender. Não apenas pelo marco de alcançarmos metade da jornada, mas também porque nesta fase, hábitos prejudiciais parecem ter um impacto maior na saúde. Para muitas pessoas, se inicia uma significativa perda de massa muscular e óssea, o corpo reage de forma mais intensa após uma noite de sono inadequado, dores corporais surgem, o controle de peso se torna desafiador, e a disposição e o fôlego diminuem.

Da mesma forma que a menopausa não chega com os mesmos sintomas para todas as mulheres, o amadurecimento da pele também tem seu próprio ritmo e sinais, destaca a CEO e fundadora da Plenapausa, empresa que visa levar informação, cuidado e tratamento para mulheres, Márcia Cunha. “Uma mulher pode afirmar que tem uma pele madura quando começa a notar situações como aparecimento de rugas, manchas escuras, pele mais seca, flacidez e desidratação”, diz.

Um dos cuidados fundamentais para a pele madura é a hidratação intensiva. Com o passar dos anos, a pele tende a perder sua capacidade natural de retenção de água, tornando-se mais suscetível à secura e ao ressecamento. Portanto, o uso regular de cremes hidratantes ricos em ingredientes como ácido hialurônico e ceramidas é crucial para manter a pele macia, flexível e hidratada. "Nos cinco primeiros anos da menopausa, perdemos cerca de 30% do colágeno e isso impacta muito na autoestima. Precisamos olhar mais para essa fase de nossa pele", destaca a dermatologista, Renata Sitonio.

Rotina de cuidados diários para uma pele madura

Limpeza: comece a sua rotina de cuidados diários com a pele madura limpando suavemente o rosto para remover a sujeira, óleo e resíduos acumulados no dia a dia.

Tonificação: após a limpeza, tonifique a pele para restaurar o equilíbrio do pH e prepará-la para os próximos passos de sua rotina.

Tratamento antienvelhecimento: esse é o passo responsável por combater os sinais de envelhecimento. Aplique um sérum que tenha ingredientes como ácido hialurônico, vitamina C, retinol e ceramidas. Esses ingredientes ajudam a hidratar, firmar, suavizar rugas e promover a renovação celular.

Hidratação: aplique um hidratante específico para pele madura, rico em ingredientes nutritivos e hidratantes. Procure por produtos que contenham ingredientes como ácido hialurônico, ceramidas e antioxidantes para manter a pele hidratada, firme e protegida contra danos ambientais.

Protetor solar: não se esqueça do filtro solar! Sim, ele é essencial para os cuidados diários da pele madura. Aplique um filtro solar de amplo espectro com FPS 30 ou superior todas as manhãs, mesmo em dias nublados. A exposição aos raios UV é uma das principais causas do envelhecimento da pele, por isso é essencial protegê-la contra os danos causados pelo sol.

Cuidados noturnos: à noite, repita os passos de limpeza e tonificação para remover impurezas e resíduos acumulados durante o dia. Em seguida, aplique tratamentos noturnos mais intensivos, como cremes com retinol e ácidos. Esses ingredientes trabalham durante a noite para promover a renovação celular e reparar a pele danificada.

Reposição de colágeno: com o passar dos anos, a produção de colágeno diminui, levando a uma perda de firmeza e elasticidade. Ao fazer a suplementação, você estimula a produção de colágeno, mantendo a sua pele firme, tonificada e jovem.