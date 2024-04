Receita deliciosa de mini quiche de limão

De vez em quando surge aquela vontade de saborear uma sobremesa diferente, assim, selecionamos uma sugestão deliciosa, com contraste ideal entre o doce e o cítrico. Descubra como preparar Quiche de Limão.

Quiche de Limão

Ingredientes:

Massa

200 g de biscoito Tortinha de Limão Amori

150 g de Margarina Amorela

Recheio (mousse de limão)

395g lata de Leite condensado

200g de creme de leite

04 limões (suco)

02 limões (raspas)

Finalização

03 claras de ovo

250g de açúcar

100 ml de água

Raspas de 02 limões para decorar

Modo de preparo:

Base da torta

Faça uma farofa com o biscoito Tortinha de Limão Amori sem o recheio, no liquidificador ou processador.

Junte a margarina e bata mais um pouco.

Despeje numa forma, obrigatoriamente de fundo (aro) removível (27cm diâmetro)

Com as mãos (principalmente as pontas dos dedos), espalhe essa farofa no fundo e nas laterais da forma, cobrindo toda área, como berço para receber o recheio e a cobertura - aperte até ficar uniforme e grudado

Leve ao forno pré-aquecido por aproximadamente 10 minutos a 180° C.

Recheio

Bata todos os ingredientes no liquidificador (exceto as raspas de limão, que deverão ser misturadas à mão) até obter um creme liso e homogêneo. Deixe esfriar. Coloque sobre a quiche já assada.

Finalização

Leve ao fogo o açúcar e a água, deixe ferver até que atinja 118°C.

Em um bowl de batedeira coloque as 03 claras e quando a calda de açúcar começar a ferver, bata as claras em alta velocidade.

Quando atingir a temperatura derrame em fio sobre as claras que devem continuar batendo até que esfrie o conteúdo.

Com o auxilio do bico de confeitar, decore a torta como preferir, e coloque as raspas de limão por cima e alguns biscoitos Tortinha de limão Amori.

Tempo de preparo: 2 h

Rendimento: 7 unds