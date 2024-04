As maiores tendências atuais de beleza - Tendências de maquiagem nas redes sociais, cuidados com a pele que mais parecem ficção científica e extrato de broto de girassol... A inclinação do mundo da beleza para o estranho não conhece limites. Famosos reforçam essas tendências nos cabelos, unhas e pele, inclusive usando (e fazendo publicidade) de novas tecnologias que vão mais fundo no espaço cosmético. A indústria está recebendo muitos desenvolvimentos emocionantes à medida que entramos em um novo ano - e isso está relacionado a tudo! Bateu curiosidade? Então, clique na galeria para descobrir as novas tendências de beleza de 2024.

© <p>Getty Images / Shutterstock</p>