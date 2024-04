O que é a síndrome de Guillain-Barré, que fez Peru decretar emergência - De todas as doenças autoimunes que existem, a síndrome de Guillain-Barré é definitivamente uma das menos comuns. Essa condição, que afeta os nervos do corpo e causa fraqueza muscular que evolui para paralisia, é grave e pode matar. A boa notícia é que pode ser tratada com um rápido diagnóstico. A enfermidade chamou a atenção dos brasileiros em julho de 2023, quando houve um surto na América do Sul. Na ocasião, o governo do Peru decretou estado emergência sanitária nacional devido ao "aumento incomum" de casos. Segundo os dados do Ministério da Saúde local, o país vizinho registrou 182 pacientes com a doença no primeiro semestre de 2023. Desse total, quatro morreram. Mas o que é exatamente a síndrome de Guillain-Barré e como identificar seus sintomas? Clique a seguir na galeria.

