Que tal um pastelzinho para o lanche da tarde? Aprenda a fazer a massa

O pastel é amado pelos brasileiros, servido em feiras, bares e restaurantes. É versátil e seu sabor varia conforme o recheio, que pode ser doce ou salgado, levar queijo, carnes ou a combinação de preferência.



Além do sabor, outra característica que encanta a todos é a crocância e quão sequinha está a massa. Por isso, ensinamos como preparar o pastel perfeito e sugere a receita do Pastel de Queijo, que serve como base para qualquer sabor.

Ingredientes

Massa:

3 xícaras de Farinha de Trigo Finna Tipo 1

250 ml de água morna

2 colheres de óleo

1 colher rasa de sal

Recheio:

300 g de queijo mussarela ralado

Modo de Preparo

- Em uma tigela, coloque a farinha peneirada e o sal.

- Aos poucos, acrescente a água morna e o óleo; mexa até incorporar.

- Sove a massa até ela ficar homogênea. Faça uma bola e envolva-a em filme plástico e deixe-a por 30 minutos na geladeira.

- Com a ajuda de um rolo, abra a massa e corte-a no formato que desejar.

- Adicione o queijo no meio e feche o pastel, pressionando as laterais com um garfo para o recheio não vazar na hora de fritar.

- Frite em óleo quente até dourar.

Dica: aproveite essa mesma massa e monte cones para fazer canudinhos e rechear com doce de leite ou brigadeiro.

Tempo de Preparo: 1h30min

Rendimento: aproximadamente 30 unidades