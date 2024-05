Alimentos que podem interferir na ação dos medicamentos; saiba quais

Seguir as instruções do médico e tomar a medicação corretamente é fundamental para o sucesso do tratamento. No entanto, você sabia que alguns alimentos podem interferir na ação dos medicamentos, sem que você perceba?

A nutricionista Cristiane Comunello, professora da Universidade de Brasília (UnB), alerta para alguns exemplos:

1. Leite e derivados: O cálcio presente nesses alimentos pode dificultar a absorção de antibióticos como as tetraciclinas.

2. Chá preto e chá verde: Esses chás contêm catequina, uma substância que pode interferir na absorção de medicamentos para a tireoide.

3. Toranja (grapefruit): A fruta pode aumentar a absorção de alguns medicamentos, como os que controlam a pressão alta e o colesterol, levando a um efeito mais intenso do que o esperado.

4. Alimentos ricos em vitamina K: Couve, brócolis, espinafre e alface, por exemplo, podem interferir na ação de anticoagulantes como a varfarina.

5. Alimentos com alto teor de gordura: Alimentos gordurosos podem dificultar a absorção de medicamentos para o coração, como os inibidores da ECA.

É importante lembrar que a interação entre alimentos e medicamentos pode variar de acordo com o tipo e a dosagem do medicamento. Por isso, é fundamental consultar um profissional de saúde antes de fazer mudanças na dieta durante o tratamento.

O profissional poderá te orientar sobre quais alimentos você deve evitar ou consumir com cautela durante o período. Além disso, ele poderá te ajudar a criar um plano alimentar adequado às suas necessidades e ao seu tratamento.

Fonte: "Interferência de alimentos na ação dos medicamentos". Disponível em: https://www.unimed.coop.br/viver-bem/saude-da-familia/interferencia-de-alimentos-na-acao-dos-medicamentos.

Leia Também: Alimentos que ajudam a fortalecer a memória