Confira 4 dicas para deixar os lábios mais hidratados e bonitos

Lábios bonitos e saudáveis é o desejo de muitas pessoas. Manter os lábios com uma aparência atraente e saudável vai além de uma preocupação puramente estética, pois eles podem indicar sinais de doenças. Algumas características a serem observadas são: boca rachada, esbranquiçada ou com machucados.

Cada vez mais, as mulheres estão não apenas preocupadas com a estética, mas também em hidratar a pele e ter uma aparência mais saudável. Um estudo do SPC Brasil (Serviço de Proteção ao Crédito) revelou que 65,7% concordam com a ideia de que cuidar da beleza é mais uma necessidade do que o próprio luxo.

A falta de uma rotina de cuidados específicas para essa região pode ocasionar em descamação, surgimento de linhas finas, irregularidades e perda de volume, textura e de maciez. “Em comparação com outras áreas do corpo, os lábios são extremamente sensíveis, pois não possuem a mesma concentração de glândulas sebáceas. Portanto, requerem uma atenção especial”, comenta Luzia Costa, CEO da Sóbrancelhas, rede de estética facial.

Alguns hábitos, infelizmente, podem piorar muito a saúde dos lábios, como: tabagismo, excesso de álcool e a exposição ao sol sem proteção. Além disso, essa região é constantemente utilizada em atividades diárias, como alimentação e comunicação. É de extrema importância tomar cuidados com os produtos que serão utilizados para cuidar dos lábios, observar a composição e principalmente a validade.

Para auxiliar neste cuidado essencial dos lábios, Luzia Costa, traz 4 dicas para deixa-los os lábios hidratados e bonitos por um período maior:

Esfoliação:

Fazendo esse procedimento com certa frequência ajuda a remover as células mortas, deixando uma aparência mais saudável. Você pode utilizar esfoliantes próprios para os lábios com o Esfoliante Labial Sóbrancelhas, que possui princípios ativos naturais como uva e amora, 100% vegano.

Hidratantes e protetor labial:

Esses produtos precisam ser utilizados várias vezes ao dia, para a hidratação permanecer. Na Sóbrancelhas, o produto ainda contém D-Pantenol, Vitamina E, Manteiga de Karité e Óleos Vegetais. Para deixar um aspecto ainda mais bonito, finalize com um gloss.

Beber água e alimentação saudável:

Beber água e manter uma alimentação balanceada, rica em vitaminas, minerais e ácidos graxos, são práticas essenciais para garantir a saúde e a beleza dos lábios. Uma boa hidratação interna e uma dieta nutritiva não só melhoram a aparência dos lábios, mas também contribuem para a saúde geral da pele e do corpo.

Procedimentos estéticos:

Alguns procedimentos ajudam a restaurar e destacar a beleza natural dos lábios. Por exemplo, o Hydra lips promove uma hidratação mais profunda através da aplicação de ácido hialurônico adicionado as vitaminas.