Esteja atento à cor da sua urina; pode indicar doença grave

Uma campanha da Liga Portuguesa Contra o Câncer, feita em conjunto com a Merck, pretende alertar para alguns dos sintomas do câncer da bexiga. "Cor inesperada a urinar? É algo que não deve ignorar", é uma das frases que se pode ler no metrô de Lisboa e do Porto.

"Deve estar atento à cor da urina. Um dos sinais mais proeminentes do câncer da bexiga é a presença de sangue na urina, com uma variedade de colorações, incluindo vermelho, rosa, laranja ou acastanhado. Um sinal que não deve ser ignorado e deve levar a uma consulta com um médico", revela a campanha.

Segundo dados da Agência Internacional de Investigação sobre o Câncer (IARC), aqui citados pelo comunicado, este câncer é o nono tipo mais frequente em todo o mundo.

É estimado que a taxa de sobrevivência chegue aos 90% quando o diagnóstico for precoce. Além da cor da urina, a campanha alerta para o ato de fumar e para o fato de ser mais elevado em homens.

Leia Também: O que é a Síndrome de Münchhausen? Psiquiatra esclarece todas as dúvidas