Síndrome do Intestino Irritável? É nestes alimentos que deve apostar

"Sim, a dieta e o estilo de vida têm um papel crucial no controle da Síndrome do Intestino Irritável (SII)", afirma a Dra. Harpreet Pall, conforme publicado na BestLife. Ela ressalta que "adotar uma alimentação adequada e identificar os gatilhos dos sintomas pode transformar a vida" de quem sofre com a SII.

Nesse sentido, diversos alimentos com baixo teor de FODMAP - oligossacáridos, dissacáridos, monossacáridos e polióis fermentáveis - podem ser aliados no combate aos sintomas da SII. Confira alguns exemplos:

Opções Deliciosas e Benéficas:

Papas de Aveia: Uma fonte de energia nutritiva e fácil de digerir.

Probióticos: Iogurte natural com culturas vivas, kefir, kimchi e chucrute fornecem bactérias benéficas para o intestino.

Gengibre: Um tempero anti-inflamatório que pode aliviar náuseas e cólicas.

Chás Relaxantes: Camomila, funcho e erva-cidreira proporcionam conforto digestivo e combatem o estresse.

Vegetais com Baixo Teor de Sorbitol: Feijão verde, cenoura e berinjela são ótimas opções.

Proteínas Magras: Ovos, salmão e frango garantem saciedade sem pesar no estômago.

Quinoa: Um cereal rico em fibras e nutrientes que contribui para o bom funcionamento do intestino.

Caldo de Ossos: Repleto de nutrientes que auxiliam na saúde digestiva e na imunidade.

Lembre-se: essa lista serve como guia inicial. É fundamental consultar um nutricionista para elaborar um plano alimentar personalizado, considerando suas necessidades e restrições individuais.





Leia Também: Quanto tempo duram os alimentos na geladeira? Confira!