Receita: Aprenda a fazer Brownie de Chocolate

Vai se reunir com a família, com os amigos, ou ficar acompanhada da sua própria companhia assistindo a filmes e séries no fim de semana? Que tal uma sobremesa que cabe para qualquer momento? A sugestão é Brownie de Chocolate, finalizado com uma caldinha de chocolate, rende 8 porções.

Para aprender a fazer, confira o modo de preparo abaixo:

Brownie de Chocolate

Ingredientes

3 xícaras de açúcar

5 ovos

6 colheres (sopa) de chocolate

1 xícara de Margarina Puro Sabor derretida

2 xícaras de Farinha de Trigo Finna Tradicional

1 ½ xícara de xerém de castanha ou nozes

1 colher (café) de canela

1 colher de baunilha

Modo de preparo

- Misture todos os ingredientes e leve ao forno pré-aquecido em um refratário untado com Margarina Puro Sabor por 25 minutos de forno;

Obs: Quando estiver com uma casquinha em cima pode retirar do forno. Caso prefira, faça uma calda de chocolate e jogue por cima.

Tempo de Preparo: 30 minutos

Porções: 8 porcões

