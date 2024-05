Esfoliação facial: quantas vezes por semana e como saber o produto ideal

Manter a pele do rosto saudável e radiante exige cuidados diários, e a esfoliação é um passo fundamental nesse processo. Mas, como saber qual a frequência ideal e quais produtos escolher? A resposta depende do tipo de pele e das suas necessidades específicas.

Especialistas alertam:

Cuidado com produtos potentes: "Se sua pele é seca ou oleosa (ou ambas) e propensa a acne, seja cautelosa com produtos de cuidados da pele potentes, incluindo esfoliantes químicos", alerta a Dra. Carmen Castilla, dermatologista.

Pele oleosa e acneica: "Pessoas com pele oleosa e propensa à acne podem tolerar o uso mais frequente de esfoliantes químicos, mas é importante proteger a barreira de hidratação, especialmente se usarem tratamentos prescritos para acne", explica a Dra. Emily Lebowitz Luks, também dermatologista.

Dicas para iniciar a esfoliação:

Comece devagar: "Comece esfoliando uma vez por semana e observe a reação da sua pele", aconselha a Dra. Castilla.

Aumente a frequência gradualmente: "Se sua pele tolerar bem, você pode aumentar a frequência para duas ou três vezes por semana, em dias alternados", complementa a Dra. Castilla.

Fique atenta aos sinais: "Preste atenção a sinais de irritação, como vermelhidão, coceira ou dor. Se notar qualquer um desses sintomas, reduza a frequência da esfoliação ou procure um dermatologista", alerta a Dra. Lebowitz Luks.

Ingredientes para pele oleosa e acneica:

Ácido salicílico: "Um anti-inflamatório que reduz a produção de sebo e ajuda a desobstruir os poros", explica a Dra. Lebowitz Luks.

Ácido glicólico: "Um ingrediente que demonstrou melhorar a acne", complementa a Dra. Lebowitz Luks.

Proteja a pele do sol: A esfoliação remove a camada superficial da pele, deixando-a mais sensível ao sol. Use protetor solar diariamente, com FPS 30 ou superior.

Hidrate: A esfoliação pode deixar a pele seca. Use um hidratante adequado para o seu tipo de pele após cada esfoliação.

A esfoliação regular pode trazer diversos benefícios para a pele do rosto, como:

Remoção de células mortas: A esfoliação remove as células mortas da camada superficial da pele, deixando-a mais macia, suave e com um aspecto mais uniforme.

Desobstrução dos poros: A esfoliação ajuda a desobstruir os poros, prevenindo o aparecimento de cravos e espinhas.

Estímulo da produção de colágeno: A esfoliação estimula a produção de colágeno, deixando a pele mais firme e elástica.

Melhor absorção de produtos: A esfoliação remove as impurezas da pele, permitindo que os produtos de skincare sejam melhor absorvidos.



