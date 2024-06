Veja como fortalecer a imunidade das crianças para enfrentar dias frios

Durante ooutono e o inverno, os dias mais secos e frios entram e cena e acendem o alerta dos pais no cuidado com os filhos.Nessa época, há um aumento na circulação de vírus responsáveis por doenças respiratórias, como a bronquiolite, gripe e pneumonia, tornando bebês e criançasos principais ‘alvos’ das enfermidades.

Neste período, o Vírus Sincicial Respiratório (VSR) tem sido conhecido como o "vilão" predominante. O VSR, é pertencente ao gênero Pnemovírus, considerado como sendo um dos principais agentes causadores de infecção aguda das vias aéreas inferiores e, por esse motivo, acomete os brônquios, bronquíolos e pulmões.Os casos de infecções são mais frequentes no final de outono, durante o inverno e no início da primavera, ou seja, entre maio e setembro.

Segundo Juliana Vieira de Paiva, coordenadora do curso de Biomedicina da Faculdade Anhanguera, é nessa época do ano que as pessoas se deparam com baixa umidade do ar e mudanças bruscas de temperatura, sendo esses os principais fatores que induzem ao aumento da incidência das doenças em crianças.

Adocente ainda destaca a importância da observação constante dos pais nos sintomas das enfermidades dos filhos, visto que, o VSR assemelha-se a um resfriado comum, mas que pode evoluir para formas graves de bronquiolite e pneumonia. “A infecção pode progredir para formas mais severas, resultando em bronquiolite e pneumonia. Por isso, é crucial prestar atenção à presença de febres altas, tosse intensa, dificuldade para respirar, coloração azulada dos lábios e unhas (cianose), e chiados no peito (sibilos)”, analisa.

Algumas dicas são sempre úteis para manter a imunização das crianças. Dentre elas, a professora destaca cinco:

Vacinação

Seguir o protocolo vacinal e não se esquecer de manter o cartão de vacinas em dia;

Brincadeiras ao ar livre

Estimular que as crianças façam atividades em ambientes abertos e com luz solar e que tenham horas de sono adequadas para o fortalecimento da imunidade.

Alimentação saudável

Evitar consumo excessivo de guloseimas e alimentos que não oferecem os nutrientes necessários para a criança;

Evitar locais fechados e aglomerações

Sabe-se que a veiculação viral nesses ambientes e nessa época do ano são fatores importantes para a disseminação das doenças;

Cuidados básicos de higiene

É fundamental lavar as mãos frequentemente com água e sabão (antes das refeições e após alguma atividade ao ar livre, por exemplo).

