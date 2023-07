Japão emite alerta especial para risco de catástrofes graves

As autoridades meteorológicas no Japão emitiram um alerta especial devido às fortes chuvas que atingem o sudoeste do país desde o início do fim de semana, alertando para o risco de catástrofes graves, como deslizamentos de terra e inundações. A Agência Meteorológica do Japão emitiu inicialmente um alerta de nível cinco, o mais alto na escala do país, para a província de Fukuoka, indicando o risco de outras catástrofes e danos graves à população.

Posteriormente, foi emitido um novo alerta para a prefeitura de Oita, que também está enfrentando um nível recorde de precipitação que não era visto há décadas, e a população foi alertada a tomar extrema cautela.

Esses alertas surgem após o trágico falecimento de uma idosa que ficou presa em sua casa durante um deslizamento de terra.

