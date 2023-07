Mulher tenta passar fronteira na China com cobras escondidas no sutiã

Uma mulher foi abordada em um ponto de passagem de fronteira na China, depois que os agentes fronteiriços consideraram suas formas corporais suspeitas. Durante a inspeção, foi descoberto que ela estava transportando cinco cobras dentro do sutiã.

Os répteis estavam acondicionados em meias, que foram colocadas no sutiã da passageira. Ela planejava contrabandear os animais através do porto de Futian, em Shenzhe, uma cidade que conecta Hong Kong ao continente chinês, de acordo com o South China Morning Post.

As cobras-do-milho, também conhecidas como cobras-rato vermelhas, são nativas do sudeste dos Estados Unidos. Elas são conhecidas por suas cores vibrantes e por serem amigáveis. Essas cobras vêm ganhando popularidade entre os entusiastas de répteis na China.

Quanto à mulher, a alfândega não esclareceu as acusações que ela enfrentará, mas informou que os animais foram entregues a um zoológico.

