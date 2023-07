Durante anos, fotografa ida ao barbeiro. Esta pode ter sido a última foto

Ao longo de vários anos, Sam Farr decidiu registrar o momento em que visitava seu barbeiro de confiança. Essa se tornou uma tradição para o fotógrafo de 78 anos, que há cinco décadas tira a mesma foto, no mesmo barbeiro e com o mesmo penteado.

Sua primeira foto foi uma selfie em preto e branco, tirada com uma câmera Rolleiflex em 1973, enquanto seu amigo e barbeiro de longa data, Joe, cortava seu cabelo.

O homem de Somerset manteve a tradição no 'Joe's Giuseppe's of Bath', embora o estabelecimento tenha mudado de local três vezes.

As fotos foram capturadas em 1985, 2007, 2015 e 2023.

No entanto, a última foto registrada pode ter sido última. Segundo a filha do homem, citada pelo Daily Mail, ele sofre da doença de Parkinson e é exatamente por isso que o último registro foi feito com um celular e um pau de selfie, devido às dificuldades que ele tem para segurar uma câmera fotográfica.

