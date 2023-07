Morcego gigante 'assusta' internautas. Filipinos garantem que é real

Parece mentira, mas é real... E os internautas estão assustados com o que dizem ser um morcego do "tamanho de um humano".

A imagem foi compartilhada pelo usuário do Twitter @AlexJoestar622. Ela foi registrada nas Filipinas e mostra um morcego suspenso de cabeça para baixo em um edifício.

"Vocês se lembram quando eu disse que nas Filipinas havia morcegos do tamanho de humanos? Sim, era disso que eu estava falando", escreveu no Twitter.

No entanto, alguns usuários do Twitter duvidaram das dimensões aparentes do animal.

Alguns acreditam que a posição do morcego é, na verdade, um truque de fotografia, que faz com que os objetos pareçam maiores do que são. Outros pensaram que se tratava de um trabalho de Photoshop.

Porém, houve quem viesse explicar que se trata de uma raposa voadora gigante de coroa dourada, também conhecida como morcego raposa. E outros decidiram provar que este não é único, compartilhando fotos de outros morcegos de grande porte.





Fucking hell! It's only a couple of inches shorter than me...

