Mulher cai de penhasco e morre momentos após ser pedida em casamento

Uma mulher de 39 anos perdeu a vida momentos depois de ter sido pedida em casamento, ao cair de um penhasco com mais de 30 metros, na Turquia.

Yesim Demir e o noivo, Nizamettin Gursu, estavam prestes a celebrar a ocasião quando a mulher caiu de um penhasco com cerca de 31.7 metros de altura, em Canakkale, no dia 6 de julho.

O homem, que tinha voltado ao carro do casal para ir buscar alguma comida e bebida e foi surpreendido por um grito da noiva, conforme revelou o New York Post.

“Escolhemos aquele local para ter uma lembrança romântica após o pedido de casamento. Bebemos um pouco de álcool. Aconteceu de repente. Ela perdeu o equilíbrio e caiu”, explicou Gursu.

Ainda que Demir tenha inicialmente sobrevivido à queda, os serviços de emergência declararam o óbito cerca de 45 minutos depois de terem chegado ao local.

Segundo os amigos do casal, o penhasco é conhecido como um bom local para ver o pôr do sol, mas não há proteções e as estradas são “muito más”.

O penhasco, que tinha sido fechado durante a investigação policial, voltou a estar aberto ao público “de forma controlada” no dia 15 de julho.