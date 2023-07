Gato que mora em cemitério conforta famílias enlutadas

Na Escócia, vive um gato preto que encontrou morada em um cemitério e tornou-se frequentador assíduo de funerais. Apesar de não possuir nome, o felino é amplamente acolhido pela comunidade de Kirkton. Tamanha é a devoção, que uma casa foi construída especialmente para ele, e há pessoas que o visitam diariamente, levando-lhe comida.

Ao Daily Record, várias pessoas destacaram o conforto que o gato proporciona às famílias enlutadas. Iain Macleay Sutherland, por exemplo, contou que foi surpreendido pelo felino no dia do funeral de sua mãe, no ano passado. Ela havia dito que, ao partir, gostaria de reencarnar como um gato, então foi uma "feliz coincidência" encontrá-lo sentado sobre a lápide dela.

Outro morador de Kirkton, Peter Angelini, criou um poema em homenagem ao animal que comparece em todos os funerais, independentemente do tipo de cerimônia. Recentemente, foi fotografado ao lado de uma carruagem puxada por cavalos durante um cortejo fúnebre. Sua presença parece trazer um toque especial de consolo nesses momentos tão delicados.

