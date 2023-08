O que se sabe sobre o homicídio que envolve filho de ator espanhol

Daniel Sancho Bronchalo, filho do conhecido ator espanhol Rodolfo Sancho Aguirre, foi detido na Tailândia após serem encontradas partes do corpo de um amigo com quem viajava.

O homem de 29 anos já confessou o crime, que está chocando a Espanha pelos seus detalhes sórdidos.

A sua detenção ocorreu depois de os testes de DNA dos restos humanos encontrados no aterro sanitário da ilha na quinta-feira confirmarem a identidade de Edwin Arrieta Arteaga.

O Bangkok Post, que noticiou este caso, revela que Sancho garantiu às autoridades que, após a morte do cirurgião colombiano, distribuiu as diferentes partes do corpo da vítima num saco de fertilizante e num saco de lona. A primeira das mochilas depositou na lixeira e, a outra, lançou ao mar.

Para isso, precisou de um caiaque. As autoridades encontraram um a cerca de 300 metros do hotel onde teria ocorrido o homicídio, perto da praia de Salat. Além disso, a polícia já interrogou as proprietárias da embarcação, que garantiram que o jovem a adquiriu na última terça-feira por volta das 21h00.

Os meios de comunicação apontam que as mulheres, proprietárias, a princípio, se recusaram a alugá-lo. No entanto, Sancho, dizem, insistiu e, finalmente, comprou-o.

O motivo do crime ainda não é conhecido. O jovem, relata o Bangkok Post, garantiu durante o interrogatório que o fez porque Arrieta foi ao quarto do hotel e pediu-lhe para fazer sexo. Sancho não quis, ficou com raiva e bateu-lhe. Arrieta teria então caído e batido fatalmente com a cabeça.

No entanto, as autoridades não acreditam que esse seja o motivo. Segundo o jornal local, as investigações levam a crer que foi premeditado.

