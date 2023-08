Mulher que estaria preparando plano para assassinar Zelensky é detida

Os serviços de inteligência da Ucrânia (SBU) detiveram uma mulher sob alegações de que ela estaria planejando um ataque aéreo russo na região de Mykolaiv durante a visita do presidente ucraniano no final de julho.

Segundo a CNN Internacional, o SBU informou que a suposta informante estava coletando informações sobre a visita na véspera da viagem de Volodymyr Zelensky à região, incluindo detalhes sobre a rota da comitiva presidencial.

Um comunicado divulgado detalha que a suspeita teria tentado determinar o momento e a lista de locais da rota aproximada do chefe de Estado. Agentes do SBU detectaram as atividades subversivas da suspeita.

Esta não é a primeira vez que há tentativas de assassinato contra Volodymyr Zelensky. Desde o início da guerra, a segurança do presidente tem sido uma das principais preocupações dos serviços secretos ucranianos. Em fevereiro de 2022, surgiram informações de que cerca de 400 mercenários do grupo Wagner teriam tentado entrar em Kyiv com ordens específicas para assassinar o líder do país.

Além disso, o SBU afirmou que a mulher também foi responsável por identificar a localização de sistemas eletrônicos militares e depósitos de munições das forças armadas.

A identidade da suspeita não foi revelada, mas a CNN Internacional informou que a mulher é natural de Ochakov, uma cidade no sul da Ucrânia, e trabalhava em uma loja de equipamentos militares na região.

Além da suposta tentativa de assassinato, a suspeita também enfrenta acusações de espionagem por alegadamente viajar pelo território e filmar locais onde objetos militares ucranianos estariam localizados.

