Pais se esquecem de recém–nascido durante uma hora em supermercado

Durante suas férias na Espanha, um casal de turistas esqueceu acidentalmente seu filho bebê de apenas um mês dentro do carrinho em um supermercado em Salobreña, na região de Granada. De acordo com a mídia local, o recém-nascido ficou sem supervisão no estabelecimento por cerca de uma hora.

O jornal ABC informa que a Guardia Civil investigou o incidente e revisou as câmeras de vigilância do supermercado, concluindo que os pais nunca saíram do local e que o suposto abandono foi, na verdade, um erro.

O incidente ocorreu no último domingo, 6 de agosto, por volta das 12h00 (08h00 horário de Brasília), quando o bebê, com apenas cinco semanas de vida, começou a chorar e chamou a atenção de um cliente, que percebeu que ele estava sozinho.

Os serviços de emergência, a polícia local de Salobreña e a Guardia Civil foram chamados ao local.

De acordo com fontes, os pais só perceberam o descuido quando estavam prestes a pagar e ouviram comentários sobre um bebê abandonado. O esquecimento ocorreu após uma "longa viagem" da família.

O casal foi questionado pela Guardia Civil, mas foi autorizado a sair com a criança depois que ficou claro que não houve intenção de abandono.

