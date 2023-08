Passageira compra todos os amendoins a bordo após equipe ignorar alergia

Na última semana, Leah Williams, de 27 anos, compartilhou uma experiência que chamou a atenção no contexto de um voo. Sua alergia grave a amendoim a levou a uma situação peculiar, na qual teve que desembolsar um valor três vezes maior que o da passagem para adquirir todos os pacotes de amendoim disponíveis a bordo.

O voo, operado pela Eurowings, partiu de Dusseldorf com destino a Londres. A despeito de seu pedido para proibir a venda do lanche e alertar os passageiros, os comissários de bordo não acataram a solicitação. Determinada a preservar sua saúde, Leah comprou todos os 48 pacotes de amendoim disponíveis durante o voo econômico.

Originária de Hampshire, Leah contou sua experiência ao jornal The Mirror. "Ao me aproximar do casal que admiro e costumo cumprimentar, uma terceira pessoa se aproximou... e simplesmente me ignorou. Apresentei o caso à tripulação, mas eles me encararam como se eu estivesse fora de órbita e afirmaram que seria complexo contar todos os pacotes. Propus então que fizessem a contagem e eu arcaria com o custo, já que a alternativa era limitada", relatou Leah.

A quantia gasta por ela foi surpreendente: £144, o equivalente a cerca de R$ 900, pelo preço de £3 por pacote. Essa quantia é três vezes o valor da passagem em um voo de apenas 80 minutos!

Em busca de reembolso, Leah critica a Eurowings por não ter gerido adequadamente a situação. Ela enfatiza que nunca deveria ter sido compelida a gastar essa quantia significativa devido a uma alergia que a acompanha desde sempre. "A Eurowings deveria sentir constrangimento pela forma como conduziu isso e pelo modo como me fez sentir", declarou Leah.

A empresa aérea apresenta agora um aviso em seu site, esclarecendo: "Não podemos garantir que nossas refeições estejam isentas de amendoim. Servimos amendoins em todos os voos, seja como parte da refeição ou como acompanhamento para bebidas. Passageiros também podem trazer alimentos contendo amendoim a bordo, e resíduos podem ser disseminados por superfícies da aeronave e pelo sistema de ventilação. Se você possui alergia a amendoim, recomendamos que discuta seus planos de viagem com um médico antes de voar."

A companhia aérea se desculpou pela situação envolvendo Leah. Um porta-voz comentou ao LadBible: "Lamentamos profundamente que a experiência de voo de Leah Williams conosco não tenha sido conforme o planejado, e pedimos desculpas pelo transtorno que ela enfrentou. É importante frisar que Leah Williams não foi forçada a comprar todos os pacotes de amendoim a bordo. Nosso chefe de cabine tentou oferecer uma alternativa, informando os passageiros ao redor sobre a alergia de Leah. Ela concordou inicialmente, mas posteriormente optou por adquirir todos os pacotes."

O porta-voz argumentou que não é viável eliminar todos os alérgenos potenciais das aeronaves, explicando: "A Eurowings opera mais de 600 voos por dia, transportando mais de 80.000 passageiros diariamente. Como há diversas causas de alergias e intolerâncias, não é possível garantir a ausência desses elementos a bordo. Além disso, devido à estrutura da aeronave (formato, sistema de ventilação, entre outros), não é possível evitar completamente a acumulação de resíduos de amendoim/nuts, apesar da limpeza minuciosa e regular da aeronave."

Leia Também: Turistas de Brasil e Japão não vão precisar mais de vistos por até 90 dias