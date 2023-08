Casal tem duas filhas com diferença de 25 dias; bebês não são gêmeas

Depois de cinco anos tentando ter um filho, um casal do Texas, nos EUA, acabou tendo dois em apenas 25 dias.

Segundo o The Sun, Angela, de 33 anos, e Jason Owens, de 35, foram pais de uma menina, devido ao sucesso de uma fertilização in vitro, e 25 dias depois, de outra menina, de uma barriga de aluguel que os ajudou a concretizar o sonho de serem pais, com os óvulos fertilizados do casal. As bebês Avery e Sienna nasceram no mesmo hospital, na maternidade de Frisco, no Texas.

A história de Angela e Jason teve um final feliz, contudo os dois passaram por momentos muito angustiantes até a chegada das bebês. Foram anos tentando engravidar. O casal gastou quase 1 milhão de reais em tratamentos e Angela sofreu cinco abortos até ter as suas filhas nos braços. Por essa razão, mesmo depois de saber que estava grávida, a norte-americana não quis desistir da hipótese de ter uma barriga de aluguel, com medo que a sua gravidez não fosse em frente.

Hoje as irmãs estão muito bem de saúde. "Lutei muito para ser mãe e durante muito tempo achei que isso não seria possível. Então ter duas filhas lindas é a melhor sensação do mundo", confessou ao The Sun.