Russos pró-Kyiv pedem a Grupo Wagner vingança por morte de Prigozhin

O comandante da organização Corpo de Voluntários Russos (RVC, na sigla em inglês), Denis Kapustin, pediu, nesta quinta-feira (25), para os mercenários do Grupo Wagner se vingarem da morte do seu líder, Yevgeny Prigozhin, e afirmou que "para se vingarem, têm de passar para o lado da Ucrânia".

"Estão agora perante uma escolha séria: podem ficar numa barraca do Ministério da Defesa da Rússia e servir de cães de guarda para os executores dos comandantes de vocês ou vingarem-se", disse o responsável num vídeo, citado pela agência de notícias Reuters.

"Para se vingarem, têm de passar para o lado da Ucrânia", acrescentou.

O grupo armado Corpo de Voluntários Russos é apontado como integrante da Legião Internacional da Ucrânia, foi criado em agosto de 2022, e é supostamente composto por exilados russos de extrema direita que combatem ao lado dos ucranianos desde a primeira invasão da Rússia, em 2014, no leste do país.

No discurso, Kapustin garantiu ainda que irão "acabar com o moedor de carne sangrento da operação militar especial", utilizando o nome dado pelo presidente russo, Vladimir Putin, à invasão da Ucrânia.

"Depois disso, marcharemos para Moscou e, desta vez, não pararemos 200 quilômetros antes da circular de Moscou, mas iremos até ao fim", frisou, referindo-se à rebelião que falhou do Grupo Wagner em junho.

Yevgeny Prigozhin, de 62 anos, estaria na lista de passageiros de um avião do Grupo Wagner que caiu na quarta-feira, durante um voo entre Moscou e São Petersburgo, e levou à morte de todas as 10 pessoas a bordo, segundo as autoridades russas.

A suposta morte aconteceu dois meses após o líder do grupo de mercenários ter realizado uma rebelião falhada contra o Kremlin, especificamente o Ministério da Defesa. Após a investida, que durou cerca de 24 horas e terminou com um acordo, Prigozhin passou a residir na Bielorrússia.

As autoridades russas até agora não divulgaram quaisquer causas que expliquem a queda do jato privado Embraer Legacy que, segundo as autoridades de aviação civil russas, além de Prigozhin, transportava outros responsáveis do grupo Wagner, incluindo o fundador Dmitri Utkin.

Na quinta-feira, o presidente russo, Vladimir Putin, enviou condolências às pessoas próximas do líder do Grupo Wagner e dos outros ocupantes do avião, e prometeu um inquérito "até ao fim".

Na sua primeira reação após a queda do jato privado, Putin referiu-se a Prigozhin como um homem "talentoso" e "com um destino complicado, que cometeu erros graves na vida, mas que obteve os resultados que precisava".