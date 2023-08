Leão foge de veículo e anda à solta em cidade do Paquistão. Eis o vídeo

Um leão escapou de um veículo particular em meio ao tráfego caótico da cidade de Karachi, no sul do Paquistão, causando pânico até ser finalmente recapturado. O incidente ocorreu na terça-feira e levou aproximadamente duas horas para ser resolvido.

De acordo com informações da agência de notícias Reuters, citando fontes policiais, o animal estava sendo transportado por seu proprietário quando fugiu em uma das principais rodovias de Karachi, durante o horário de pico.

"As nossas equipes responderam imediatamente. Graças a Alá, o leão está seguro sob nossa guarda, e ninguém correu perigo", afirmou o inspetor de vida selvagem Mukhtyar Soomro à agência de notícias.

Após ser recapturado, o animal foi encaminhado ao Departamento de Vida Selvagem, uma vez que é proibido manter leões em áreas residenciais.

"O proprietário do leão foi detido, e um processo será instaurado contra ele", assegurou uma fonte policial.

Pode ver as imagens do leão nas ruas de Karachi na galeria acima.

Leia Também: Casal que recebia verba para adotar cães deixa morrer mais de 100 animais