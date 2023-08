Elevador estraga e homem é arremessado contra o teto

Três pessoas ficaram feridas no último sábado devido a um incidente envolvendo um elevador em um prédio localizado em Changsha, na província chinesa de Hunan.

De acordo com uma das vítimas, identificada como Li e mencionada em fontes internacionais, os moradores estavam descendo no elevador quando, no quarto andar, a plataforma subitamente parou. Para tentar resolver a situação, uma pessoa pressionou vários botões. Pouco depois, o elevador voltou a se movimentar, causando um impacto que fez com que um dos residentes colidisse com o teto do elevador. Imagens das câmeras de segurança registraram o momento do impacto, que ocorreu por volta das 22 horas locais.

A esposa de uma das vítimas relatou que seu marido sofreu fraturas em dois ossos e ainda está recebendo tratamento médico, assim como os outros dois feridos que também foram levados para o hospital.

Ela expressou preocupação ao mencionar que, se houvesse idosos ou crianças no elevador naquele momento, o desfecho poderia ter sido ainda pior, acrescentando que os moradores já haviam relatado problemas anteriores com o elevador.

Uma investigação está em andamento para determinar a causa do acidente, e os moradores precisaram aguardar a chegada de equipes de resgate para serem retirados do elevador, com a administração do edifício residencial também envolvida na operação.

