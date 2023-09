Putin confirma reunião com o seu "amigo" Xi Jinping

O presidente russo, Vladimir Putin, confirmou, esta sexta-feira (1), que vai encontrar-se com o seu presidente chinês, Xi Jinping, em breve.

"Em breve teremos alguns eventos e haverá uma reunião com o Presidente da República Popular da China", disse Putin, durante uma palestra aberta, segundo cita a agência estatal russa TASS.

O chefe de Estado russo aproveitou o momento para dizer que considera Xi Jinping um "amigo".

"Estou feliz de chamá-lo de meu amigo porque este é um homem que está pessoalmente fazendo muito pelo desenvolvimento das relações russo-chinesas, em várias esferas", apontou.

Recorde-se que a confirmação do encontro, embora sem data ou lugar, surge depois de, esta semana, a agência Bloomberg ter noticiado que o presidente russo deveria viajar para a China em outubro, naquela que será a sua primeira viagem ao estrangeiro desde que o Tribunal Penal Internacional (TPI) emitiu um mandado de prisão contra ele, em março deste ano.

De acordo com a agência, que cita algumas fontes, Putin aceitou o convite do seu presidente chinês para participar no Fórum 'Uma Faixa, Uma Rota'.

Desde que a Rússia invadiu a Ucrânia, em fevereiro de 2022, Putin viajou apenas para países vizinhos e para o Irã. Contudo, tal como nota a Bloomberg, desde que o TPI emitiu um mandado de captura contra ele por crimes de guerra, o presidente russo deslocou-se apenas a zonas da Ucrânia ocupadas pela Rússia.

Já a última viagem de Putin à China tinha acontecido em fevereiro de 2022, poucas semanas antes da invasão.

Pequim e Moscou protagonizam desde os últimos anos relações bilaterais cada vez mais estreitas. Já as relações destes dois países com o Ocidente registaram um progressivo afastamento.

