Caminhão sofre acidente e solta 5 milhões de abelhas perto de Toronto

Costuma-se aconselhar que, se uma abelha estiver próxima, devemos ficar parados e aguardar que ela vá embora. Mas qual seria a recomendação para cinco milhões de abelhas? Esse é o desafio enfrentado pelos moradores de um subúrbio de Burlington, uma cidade próxima de Toronto, Canadá, após um caminhão acidentar-se, causando a queda de dezenas de caixas contendo esses pequenos e importantes insetos.

A polícia relatou que o incidente ocorreu por volta das 16h15 (horário local) de quarta-feira e envolveu um acidente com carga destinada à apicultura.

Um oficial da polícia admitiu à Associated Press que ver milhões de abelhas espalhadas pelo ambiente foi "uma cena".

"Literalmente, as caixas estavam espalhadas pela estrada, e enxames de abelhas estavam voando ao redor. O apicultor que estava presente no local aparentemente foi picado algumas vezes", disse o oficial.

Diante desse incidente, as autoridades emitiram um alerta solicitando que os moradores e motoristas na área mantivessem suas janelas fechadas e que pedestres evitassem a região.

O aviso também foi compartilhado nas redes sociais, e diversos apicultores ofereceram voluntariamente seus serviços para ajudar a coletar as abelhas e resolver a situação. Em cerca de uma hora, pelo menos seis profissionais já estavam no local.

Por volta das 9h15 desta quinta-feira, a maioria das cinco milhões de abelhas já havia sido recolhida com segurança, e as caixas foram transportadas para o destino correto. Algumas caixas foram deixadas para trás para que o restante das trabalhadoras abelhas retornasse para seu recipiente.

**UPDATE**

Thanks to the overwhelming response from beekeepers coming to help we expect the scene to be clear in approx. 30 mins.

The majority of the bees have been safely collected and crates will be hauled away. https://t.co/rCT0Hyyt4U