Homem detido por subir no estábulo do Palácio de Buckingham

Um homem de 25 anos foi detido, ao início da madrugada deste sábado, depois de ser apanhado em flagrante subindo o Royal Mews, o estábulo da família real britânica, no Palácio de Buckingham, em Londres, no Reino Unido, reportou a agência Reuters.

De acordo com a polícia britânica, o alerta foi dado por volta das 1h25 no momento em que o suspeito subiu o muro para entrar no Royal Mews, que dá acesso ao jardim do palácio.

O indivíduo foi detido fora dos estábulos em flagrante delito por invasão de propriedade. Foi, em seguida, levado sob custódia policial.

O Royal Mews é responsável por todos os preparativos de viagens rodoviárias do rei Charles e de membros da família real, assim como é a casa do Gold State Coach.

