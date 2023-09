Menino de quatro anos morre após cair do quarto andar na França

Um menino de quatro anos morreu na sexta-feira à noite após cair da janela do apartamento onde vivia com a família, no quarto andar de um edifício, em Les Mureaux, Yvelines, na França.

A criança comemorou o seu aniversário há apenas algumas semanas, revela o Le Parisien.

O alerta foi dado pelo irmão mais velho da vítima aos pais. No momento da queda, a mãe estava na casa de um vizinho, enquanto o pai estava do lado de fora de casa, tendo sido ele que se deparou com o corpo do filho no chão.

Desorientado, o homem levou o menino para dentro de casa antes de pedir ajuda. À chegada ao local, os serviços de emergência médica estabilizaram o menor e encaminharam-no para o hospital Necker, reconhecido pelo seu serviço pediátrico.

Contudo, a criança acabou por não resistir aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar.

Segundo testemunhos recolhidos pelos investigadores, a vítima aproveitou um momento de distração dos pais para se empoleirar na janela.

Peritos da Polícia Forense não serviram no local para coletar elementos que ajudaram a explicar as circunstâncias exatas do trágico acidente doméstico.

