Criança de 7 anos encontrada morta numa banheira. Pai, tio e avó detidos

Uma criança de sete anos foi encontrada morta numa banheira, na quinta-feira (14), em Perpignan, França. O menor teria sofrido vários hematomas, tendo sido encontrado despido e parcialmente congelado. O pai, o tio e a avó do menino foram detidos.

O alerta da morte da criança foi dado por um funcionário de uma agência funerária, depois de ter sido questionado pelo homem de 28 anos, por telefone, quanto à possibilidade de repatriar o corpo do seu filho para a Argélia sem uma certidão de óbito, detalhou o Le Parisien.

Isto porque, segundo o mesmo meio, o homem teria enviado um documento que comprovaria a morte do filho à instituição, mas o médico cuja assinatura constava na certidão assegurou não a ter preenchido. O homem também teria informado os funcionários que mantinha o corpo do filho num congelador, para o preservar.

As irmãs do menino, com dois e três anos, apresentavam também vários ferimentos, inclusive dentes partidos e hematomas na cabeça. O tio das menores transportou-as em estado grave para uma unidade hospitalar, mas acabou por ser detido.

O pai das crianças, que foi encontrado com um cabo no pescoço e as mãos amarradas, foi hospitalizado e detido por homicídio e tentativa de homicídio.

O homem de 28 anos, que tinha a custódia das crianças em virtude da deficiência mental da mãe dos menores, já era conhecido pelas autoridades por violência doméstica, tal como o irmão.

A mãe dos dois suspeitos foi, também, detida na sexta-feira.

Foi aberta investigação por homicídio, tentativa de homicídio, violência contra menores, sequestro, ocultação de cadáver e falsificação de documentos.

