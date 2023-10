Vídeo mostra momento em que casal é raptado de festival na Faixa de Gaza

Noa Argami, uma jovem israelense, foi raptada pelo Hamas, grupo terrorista palestino, durante um festival de música eletrônica. O evento aconteceu em uma área deserta perto da Faixa de Gaza.

Noa estava no festival com o namorado quando foram surpreendidos por um grupo de homens armados do Hamas. Em um vídeo que circula nas redes sociais, Noa é vista sendo levada pelos homens enquanto implora para que não a matem. Seu namorado também aparece no vídeo, sendo imobilizado pelos terroristas.

As you see, just because she cried doesn't mean anything bad happened to her, so stop bitching.



The Israelis have taken 700 Palestinian children hostage who they held years, why aren't you bitcing about that?



Unlike Palestinians every Israeli woman has served in the IDF. pic.twitter.com/qX3S5VRVCD — Syrian Girl ?? (@Partisangirl) October 8, 2023

A família de Noa e seu namorado pede ajuda

A família de Noa e seu namorado têm compartilhado as imagens do sequestro nas redes sociais numa tentativa de conseguir descobrir o paradeiro dos dois e tentar salvá-los. Eles também estão usando as imagens para mostrar o que está acontecendo na sequência do ataque do Hamas contra Israel, que começou no sábado, após décadas de conflito.

O pai de Noa fala sobre o sequestro

O pai de Noa, que não teve sua identidade revelada, revelou à CNN Internacional que esta é a sua única filha e que é com desespero que assistiu ao momento em que a filha, em lágrimas e amedrontada, é levada por um grupo de desconhecidas.

"Foi um momento de puro terror", disse o pai de Noa. "Eu não conseguia acreditar no que estava vendo. Minha filha estava implorando para que não a matassem."

Imagens do Hamas mostram Noa bem

Imagens entretanto compartilhadas pelo Hamas mostram Noa sentada num sofá, a beber água. As imagens teriam sido compartilhadas pelo grupo terrorista após o vídeo do rapto se tornar viral, com o intuito de provar que a jovem se encontra bem.

No entanto, a família de Noa e seu namorado não acredita nas imagens e continua a pedir ajuda para libertá-los.

Hamas terrorists post a video of Noa Argamani, one of the young woman kidnapped and taken into Gaza yesterday. May she return home safely. pic.twitter.com/M51rNbJfNI — Israel MyChannel (@IsraelMychannel) October 8, 2023

Leia Também: Israel encontra 260 corpos em local de rave após ataques terroristas do Hamas