Mãe com criança de 4 anos e bebê de 9 meses são raptados pelo Hamas

Um bebê de nove meses pode ser um dos reféns mais novos do Hamas. Ele foi raptado na companhia da mãe do irmão, de quatro anos.

O momento foi registrado em vídeo, que mostra a mãe das crianças, Shiri Bibas, com os dois meninos no colo, chorando e pedindo para que não a poupassem.

A mulher está cercada por vários homens, com os pequenos Ariel e Kfir. Tudo indica que também o marido de Shiri e os seus pais tenham sido raptados. Três gerações da mesma família estão, assim, nas mãos dos militantes islâmicos.

A família, que assistiu ao momento, diz-se impotente, sem obter informações do que está acontecendo e sem poder fazer nada.

Em declarações à Sky News, Yosi, primo de Shiri, compartilhou a agonia ao assistir às imagens.

"Quando vi as imagens pela primeira vez, não consegui acreditar. Não conseguia entender o que estava vendo. Depois, vi outra foto e ficou muito claro que era a minha prima Shiri e as duas crianças pequenas."

O jornal The New York Times relata que a família estava escondida em um quarto seguro, em uma casa perto da fronteira com Gaza, quando um grupo de homens armados invadiu a casa. O pai das crianças teria conseguido enviar uma mensagem à família avisando que os membros do Hamas estavam próximos. Essa foi a última informação que eles receberam.

This is Shiri Bibas and her children, Ariel (4) and Kfir (9 mos.) from Kibbutz Nir Oz.

They were kidnapped Saturday morning along with 100+ Israelis.

This is what terrorism looks like.

Pray for their safety. Bring them home.#terrorism #Israel_under_attack #IsraelAtWar pic.twitter.com/XjqHE5SZGM