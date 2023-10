Anônimo compra 250 bilhetes de avião para reservistas voltarem a Israel

Um homem foi visto comprando, de forma anônima, cerca de 250 bilhetes de avião com destino a Israel, no aeroporto JFK, nos Estados Unidos, na segunda-feira (9), noticia o The Economic Times.

A situação foi inicialmente compartilhada por Avi Meyer, editor chefe do Jerusalem Post, na sua conta de Twitter.

Segundo depois se apurou, os bilhetes de avião em causa seriam para várias reservistas das forças militares israelenses que pretendiam regressar ao país, para ajudar no conflito que agora vivem.

I just read an account by an El Al crew member.



An Orthodox Jewish man who preferred to remain anonymous stood quietly near the El Al counter at New York's JFK Airport yesterday.



Anyone who showed him an IDF call-up notice got his ticket paid for.



He paid for 250 tickets.