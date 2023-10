Papa pede abertura de corredores humanitários na faixa de Gaza

O Papa Francisco pediu que sejam garantidos corredores humanitários na faixa de Gaza para que crianças, doentes, idosos, mulheres e todos os civis não sejam vítimas dos conflitos entre o Hamas e Israel.

Durante a oração do Ângelus, neste domingo, Francisco pediu que o direito humanitário seja respeitado, especialmente em Gaza, e que o sangue de inocentes não seja mais derramado e afirmou que que as guerras são sempre uma derrota.

Relatório de observadores independentes das Nações Unidas avalia que o governo de Israel e o comando do Hamas estão cometendo crimes de guerra. Os observadores condenaram os atentados cometidos pelo Hamas em território israelense e os ataques de Israel que atingiram palestinos em Gaza.

O direito internacional humanitário regula as relações entre organizações e Estados e estabelece regras para limitar a legalidade de guerras, como restrição para uso de armamento químico.

As normas só autorizam o conflito armado no caso de autodefesa contra ataques armados ou mediante autorização do Conselho de Segurança da ONU. As regras básicas do direito internacional também estabelecem que as partes envolvidas devem distinguir entre civis e combatentes inimigos.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, afirmou que as regras de direito humanitário internacional e os direitos humanos devem ser respeitados e cumpridos durante a guerra entre Israel e o Hamas.