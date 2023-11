Inglaterra: homem chocado ao encontrar pedreiros na casa da falecida mãe

Um filho encontrou funcionários a remodelando a cozinha da casa da mãe recentemente falecida, apesar de o homem continuar pagando o aluguel da habitação em Sandwell, Inglaterra. Craig McGough, de 39 anos, diz que o município agiu de maneira "insensível" ao entrar sem permissão na habitação.

O homem fez queixa à polícia e o caso está sendo investigado, de acordo com o Daily Mail. McGough tinha informado o município da morte de Joyce Timmins em julho deste ano, depois de a mulher ter perdido a vida devido a um derrame. O filho de Joyce queria terminar com o contrato de arrendamento, mas foi informado de que não o podia fazer, já que não era o representante legal da mãe.

Dois meses após a morte da mãe, Craig McGough foi informado que o aluguer tinha de ser pago até ao final do contrato. No entanto, no dia 4 de outubro, quando foi até à casa da falecida mãe, ficou chocado ao encontrar pedreiros a Conselho de Sandwell.

O homem exige agora “um pedido de desculpas da pessoa responsável e uma compensação pelo stress" a que foi sujeito quando ainda estava de luto pela mãe.

O homem ressalva que a única coisa que queria fazer após o funeral da mãe "era entregar as chaves da casa", mas que o fim do contrato de arrendamento não lhe foi permitido. "Quando o fizeram, foi da pior maneira possível", queixou-se o homem.

Leia Também: Menina morre em explosão de brinquedo inflável considerado inseguro