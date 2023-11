Menina morre em explosão de brinquedo inflável considerado inseguro

Uma menina de três anos morreu na explosão de um trampolim inflável na praia de Gorleston, em Norfolk, Inglaterra. A tragédia aconteceu em julho de 2018, mas o proprietário do brinquedo só agora foi condenado pela violação das leis de saúde e segurança. Foi condenado a seis meses de prisão.

Ava-May estava de férias com a família quando foi lançada cerca de seis metros para o ar, no momento em que o brinquedo inflável explodiu.

Segundo o The Sun, um funcionário do parque de diversões ainda correu com os braços estendidos, mas não conseguiu apanhar a criança a tempo. A menina foi levada para o hospital, mas não resistiu aos graves ferimentos.

O tribunal considerou que Curt Johnson, gerente de operações do parque de diversões, tinha conhecimento dos riscos e de que o brinquedo "não deveria estar sendo usado". O homem admitiu que sabia que o material não era adequado, mas ainda assim continuou a usar.

Johnson afirmou ainda ter comprado um trampolim e outros itens a uma empresa chinesa, para reduzir custos. O parque tinha sido inspecionado quatro dias antes da morte de Ava-May, e foi considerado inseguro.

“Levei a minha filha de férias e ela morreu. Saber que ela nunca mais vai entrar na nossa casa é destruidor", disse o pai da menina. Durante o julgamento, os pais de Ava-May abraçaram-se quando a sentença foi proferida, enquanto outros membros da família soluçavam.

