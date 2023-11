Homem acusado de atacar e matar mulher com extintor na Califórnia

Um homem foi detido na sexta-feira na localidade de Laguna Beach, no estado na Califórnia, depois de ter supostamente agredido uma mulher com um extintor até à morte no último domingo, junto a um parque de estacionamento.

Segundo explicou a procuradoria do distrito de Orange County, o homem foi identificado como Dino Rojas-Moreno, um empregado de bar de 26 anos, que se aproximou da mulher quando esta se encaminhava para o seu carro pela 1h00 de domingo.

A vítima, Tatum Goodwin, de 26 anos, teria sido agredida e arrastada por Rojas-Moreno para uma zona isolada, atrás de um cinema sob construção, atingindo-a com um extintor.

As autoridades desconhecem o motivo do suposto ataque, sendo que não parece óbvio que a vítima e o suspeito tenham qualquer relação anterior ao incidente. Também a família de Goodwin, entrevistada pela NBC Los Angeles, disse que desconhecia o homem e qualquer relação entre Tatum Goodwin e Rojas-Moreno.

O suspeito foi acusado de crimes de homicídio, sequestro e uso de arma proibida.

O corpo de Tatum Goodwin foi encontrado pelas 8h20 no domingo de manhã, no local de construção. Já Rojas-Moreno foi interceptado pelas autoridades na quarta-feira, em Laguna Hills.

"Os investigadores determinaram que isto foi um incidente isolado e não há risco maior para a comunidade", garantiu ainda a polícia local, citada pela NBC News.

Leia Também: Detido suspeito em caso de champanhe com MDMA que matou homem na Alemanha